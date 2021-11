Veldt vertrekt bij wielerbond als baancoach voor de duuronderdelen

Baancoach Tim Veldt vertrekt bij wielerbond KNWU. Na overleg is besloten om de samenwerking per 1 december te beëindigen. Hij ziet voor zichzelf geen rol weggelegd bij de bond op weg naar de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

Veldt nam in 2018 tijdelijk de honneurs waar van de vertrokken Peter Schep, maar werd het jaar daarop vastgelegd als coach voor de duuronderdelen.

De 37-jarige oud-renner, zelf in 2016 bij de Spelen in Rio negende op het onderdeel omnium, was betrokken bij wereldtitels van Kirsten Wild, Amy Pieters en Jan Willem van Schip vorige maand en het olympisch brons van Wild in Tokio.