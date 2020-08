Spaans koningshuis bevestigt: Juan Carlos in Verenigde Arabische Emiraten

De Spaanse oud-koning Juan Carlos is in de Verenigde Arabische Emiraten. Dat heeft een woordvoerder van het Spaanse koningshuis bevestigd. Er gingen al wel geruchten dat de oud-koning in het Midden-Oosten zou zijn, maar bevestigd was dat nog niet.

Na zijn vertrek uit Spanje was de vraag waar de omstreden Juan Carlos naartoe was gegaan. Er werd gesproken over Portugal, Nieuw-Zeeland en de Dominicaanse Republiek. Ruim een week geleden doken er foto's op van de koning in Abu Dhabi, een van de emiraten.

Nauwe banden

Waarom hij naar de Verenigde Arabische Emiraten is uitgeweken, is niet helemaal duidelijk. Wel is bekend dat de oud-vorst nauwe banden heeft met de regio. "Het biedt ruimte voor allerlei speculaties", zegt correspondent Rop Zoutberg. "De Verenigde Arabische Emiraten staan natuurlijk wel bekend als een plek waar je geld goed kan wegzetten."

Juist zijn nauwe banden met de Arabische wereld maken de plek verdacht, zegt Zoutberg. "Het hele verhaal begint natuurlijk al daar", zegt hij. "Hij keert terug naar de hoek waar het geld vandaan komt. En dat maakt het opmerkelijk, dat hij uitgerekend daarvoor kiest."

Smeergeldaffaire

Twee weken geleden verliet Juan Carlos Spanje. In een brief aan zijn zoon, koning Felipe, schreef hij dat hij zou vertrekken vanwege "bepaalde gebeurtenissen" in zijn privéleven vroeger.

De oud-koning was onder meer in opspraak geraakt door een smeergeldaffaire rond een hogesnelheidslijn in Saudi-Arabië en een jachtreis naar Botswana tijdens de economische crisis in 2012. In juni werd bekend dat er een corruptieonderzoek tegen hem werd geopend. Er kwam steeds meer druk op koning Felipe om zich verder los te weken van zijn vader.