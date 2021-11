Man aangehouden voor fatale woningbrand Capelle aan den IJssel

Een 38-jarige man is aangehouden voor een brand in een flat in Capelle aan den IJssel. Bij de brand aan het Reviusrondeel kwam vorige week in de nacht van donderdag op vrijdag een vrouw om het leven. Drie anderen moesten naar het ziekenhuis worden gebracht.

De man wordt ervan verdacht brand te hebben gesticht in de woning. De verdachte heeft geen vaste woon- of verblijfplaats, meldt regionale omroep Rijnmond. Hij werd zaterdag aangehouden.

De woningbrand woedde op de bovenste etage van een flatgebouw. Uit voorzorg werden 25 woningen ontruimd. De bewoners werden opgevangen in een sportcomplex in de buurt.

De politie onderzoekt of de overleden vrouw ook de bewoonster van het pand was.

De vlammen sloegen over naar het dak van een ander gebouw: