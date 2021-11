Basketbalclubs BNXT League beslissen drie weken lang zelf of thuisduels doorgaan

Donar, uit Groningen, is een van de clubs die probeert de komende thuisduels tot en met 3 december te verplaatsen. Het duel met Basketball Academie Limburg ging zondag niet door. Woensdag speelt de club wel in Europees verband zonder publiek. De internationale bond geeft geen toestemming voor uitstel.

De BNXT League, waarin Belgische en Nederlandse topclubs hun wedstrijden afwerken, valt onder een aparte organisatie. De Nederlandse Basketball Bond (NBB) gaat niet over de competitie. De betrokken clubs hadden zaterdag, een dag na het kabinetsbesluit, overleg over de ontstane situatie en kozen ervoor dat de clubs de komende tijd zelf mogen beslissen.

Voorlopig gaan de competities in de zaal en in de buitenlucht door, maar eventueel uitstel is wel gespreksstof in de sportsector. Basketbalclubs in de BNXT League (mannen, topcompetitie) mogen bijvoorbeeld zelf de komende weken bepalen of ze hun thuisduels laten doorgaan.

"Bij Donar zitten vaak 4.500 mensen op de tribunes. Clubs kunnen die recette gewoon niet missen", zegt Ramses Braakman, woordvoerder van de BNXT League.

"We zitten nu nog in de eerste fase van de competitie. Er is nog ruimte om later duels in te halen. We praten over maximaal vijftien duels in de periode van drie weken. In februari begint de tweede fase met bijvoorbeeld vijf Nederlandse en vijf Belgische clubs die om de titel gaan strijden. Dan kan er geen uitstel meer plaatsvinden."

Geen plannen bij andere zaalsporten

Bij andere zaalsporten gaat de competitie de komende weken gewoon door en zijn er ook geen plannen om wedstrijden uit te stellen.

Bij kortbalbond KNKV is wel geïnventariseerd wat de clubs in de Korfbal League wilen. "Een grote meerderheid wilde gewoon spelen. We hebben eigenlijk ook geen ruimte om duels later in te halen", geeft directeur Kees Rodenburg van het KNKV aan."

"We hebben Rotterdam Ahoy voor 16 april vastgelegd voor de zaalfinale. Rond Kerst en Oud en Nieuw hebben we al een groot evenement. En doordeweeks spelen is geen optie. Mensen werken of studeren."

Start korfbalcompetitie

De korfbalcompetitie begint komend weekeinde. "Elke club heeft één thuisduel zonder publiek. Natuurlijk levert dat de clubs een flinke schadepost op, want de duels worden doorgaans goed bezocht. Maar als het bij één wedstrijd blijft, is de schade enigszins te overzien", aldus Rodenburg.

Ook binnen het volleybal en handbal zijn geen aanpassingen te verwachten. "We zijn al een tijdje met de competitie bezig. De clubs willen graag spelen. We zijn echter coulant in het verplaatsen of uitstellen van wedstrijden. Dat gaat in onderling overleg tussen de betrokken clubs. Komen de clubs er onderling niet uit, dan bemiddelt het NHV", zegt algemeen directeur Jaap Wals van de handbalbond.