Jong Oranje na ruime zege op Gibraltar koploper in EK-kwalificatiepoule

Jong Oranje heeft de koppositie in de EK-kwalificatiepoule overgenomen van Jong Zwitserland. Dankzij een 7-0 zege op de leeftijdsgenoten uit Gibraltar staat Nederland nu in punten gelijk met de Zwitsers, maar het doelsaldo van Oranje is beter.

De ploeg van bondscoach Erwin van de Looi nam vanaf het eerste fluitsignaal het initiatief in de wedstrijd. Jurgen Ekkelenkamp had nog wat pech in de zesde minuut, door de bal via de doelman op de lat te schieten, maar niet veel later opende Crysencio Summerville alsnog de score.

Twee keer Zirkzee

Ki-Jana Hoever zorgde voor een 2-0 ruststand en twee minuten na rust werd de voorsprong verder uitgebreid door Brian Brobbey. Ook aanvoerder Joshua Zirkzee toonde zich trefzeker. Binnen drie minuten vond hij twee keer het doel.

Ekkelenkamp en invaller Daishawn Redan wisten de doelman ook nog te verschalken en brachten de eindstand op 7-0.