Politieke spanning over 2G-beleid loopt op

De politieke spanning rond de coronapas loopt op. Wordt de pas alleen nog beschikbaar voor gevaccineerden en mensen die corona hebben gehad? Het plan van het demissionaire kabinet om het zogeheten 2G-beleid in te voeren bij horeca en evenementen leidt niet alleen tot heftige verdeeldheid in de samenleving, maar ook in de politiek. Een dag voor een belangrijk debat over corona is het onduidelijk of een meerderheid van de partijen het plan in zijn huidige vorm steunt.

Dat plan komt erop neer dat niet-gevaccineerden straks niet meer in cafés, restaurants, en bijvoorbeeld sportkantines terechtkunnen, waar ze dat nu met een negatieve test nog wel kunnen. Pure vaccinatiedwang, zeggen partijen waaronder de PVV, Forum voor Democratie, JA21, Denk en de SGP.

Dwang

In maart van dit jaar steunde de voltallige Kamer nog een motie van de ChristenUnie en de PVV die uitspreekt dat er van dwang geen sprake mag zijn bij vaccineren. Ook het kabinet stelde zich op dat standpunt. Nu, een half jaar later, zijn er verschuivingen zichtbaar, maar is voldoende steun voor het 2G-plan allerminst zeker.

VVD en D66 lijken geen andere uitweg te zien uit de huidige situatie met hoge aantallen besmettingen en snel oplopende ziekenhuisopnames. D66 wil zo snel mogelijk 2G en een derde prik invoeren, zei partijleider Kaag afgelopen vrijdag. "Anders is het dweilen met de kraan open."

Partijen als het CDA, de ChristenUnie en de PvdA, belangrijk om het plan aan een meerderheid te helpen, leggen hun kaarten nog niet op tafel. Het CDA noemt de maatregelen die dit weekend ingingen "logisch", omdat de zorg het zo niet langer trekt. Over 2G is de partij er nog niet uit, en ook bij de ChristenUnie en PvdA is dat overleg nog gaande.

Met name de ChristenUnie heeft moeite met de 2G-maatregel vanwege het inperken van vrijheden van mensen die niet gevaccineerd zijn en een dreigende tweedeling. Maar ook de andere partijen hebben moeite met het uitsluiten van ongevaccineerden. Aan de andere kant beseffen ze dat het sluiten van de horeca voor alle gevaccineerden eveneens ingrijpend is.