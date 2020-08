Lichaam van een baby gevonden in huis in Amsterdam-Noord

De politie heeft afgelopen nacht in een huis in Amsterdam-Noord het lichaam van een baby gevonden.

Dat gebeurde nadat de politie was afgekomen op een melding over een vrouw die verward gedrag vertoonde. De politie schakelde een onderhandelaar en een arrestatieteam in om de vrouw aan te houden. Na de aanhouding werd ze naar het ziekenhuis overgebracht.

In het huis van de vrouw trof de politie twee kinderen aan en het lichaam van de baby. Het is niet duidelijk wat zich precies heeft afgespeeld in de woning en wat de doodsoorzaak is van het kind. De recherche en Forensische Opsporing doen hier onderzoek naar.

Voor de twee kinderen wordt opvang geregeld.