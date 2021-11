Verwarring over quarantaineplicht voor huisgenoten

Er is verwarring ontstaan over de aangescherpte coronaregels voor huisgenoten van mensen die positief zijn getest. Afgelopen vrijdag kondigde het demissionaire kabinet aan dat alle huisgenoten in quarantaine moeten, ongeacht of ze gevaccineerd zijn of niet. Maar online zijn de adviezen nog steeds niet aangepast en ook de GGD's adviseren niet eenduidig. Volgens een woordvoerder van het ministerie van VWS komt dat doordat nog niet alles "praktisch geregeld is".

Tot voor kort gold voor huisgenoten van besmette coronapatiënten het advies om alleen in quarantaine te gaan als ze klachten hebben of niet beschermd zijn tegen corona (in de vorm van een vaccinatie of een doorgemaakte besmetting). Vrijdag werd bekend dat dat werd aangescherpt, als onderdeel van een breed pakket aan coronamaatregelen.

Het maatregelenpakket zou zaterdag ingaan, maakte het kabinet bekend op de coronapersconferentie. Wel maakte demissionair minister De Jonge in de begeleidende Kamerbrief een voorbehoud voor het quarantaine-advies voor huisgenoten: "Omdat dit advies mogelijk een aantal praktische consequenties heeft, zal het verder worden uitgewerkt door het RIVM."

Maandag

Zaterdag voegde het ministerie aan het online nieuwsbericht over het nieuwe pakket toe dat de quarantaine-maatregel pas op maandag 15 november zou ingaan. Maar nu het zover is, is er nog geen duidelijkheid. Zo zijn brieven met instructies voor besmette personen en huisgenoten nog niet aangepast.

Dat geldt ook voor de online quarantaine-check die mensen kunnen doen. Als je invult dat een huisgenoot positief is getest en dat je zelf gevaccineerd bent, krijg je als resultaat dat je niet in quarantaine hoeft. Dat is dus in strijd met de nieuwe quarantaineregels.