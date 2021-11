Oranje-rechtsback Folkertsma loopt zware knieblessure op

De Oranjevrouwen moeten het voorlopig stellen zonder Sisca Folkertsma. De 24-jarige rechtsback heeft bij haar club Girondins de Bordeaux een zware knieblessure opgelopen.

Het is nog niet bekend of de blessure gevolgen heeft voor het EK, dat volgend jaar van 6 tot en met 31 juli wordt gehouden.

De komende twee wedstrijden van het Nederlands elftal is Folkertsma in elk geval niet van de partij. Volgende week vrijdag staat de WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Tsjechië op het programma, drie dagen later wordt er een vriendschappelijke interland gespeeld tegen Japan.

Niet voor het eerst

Het is niet voor het eerst dat Folkertsma te maken krijgt met een knieblessure in haar carrière. In 2019 scheurde ze haar voorste kruisband, waardoor ze het WK aan zich voorbij moest laten gaan.

Folkertsma werd afgelopen seizoen met FC Twente kampioen: