Jos B. deelt allereerste verklaring in hoger beroep zaak Nicky Verstappen

Jos B. heeft vandaag bij een zitting in het gerechtshof in Den Bosch zijn allereerste verklaring gedeeld met de rechter en justitie over de zaak Nicky Verstappen. De zogenoemde kluisverklaring zette hij op schrift vlak na zijn aanhouding in de zomer van 2018.

De advocaat van de verdachte zegt tegen 1Limburg dat de inhoud van de verklaring overeenkomt met het verhaal dat B. al sinds het begin van de behandeling vertelt. Hij zou de 11-jarige Nicky Verstappen in augustus 1998 dood hebben gevonden op de Brunsummerheide. Zelf zou hij daar niks mee te maken hebben gehad.

Tijdens eerdere zittingen werd B. meermaals gevraagd de verklaring te delen. Dat weigerde hij, tot vandaag. Volgens de regionale omroep reageerde de officier van justitie verbaasd. "Ik heb alle stukken gelezen. En dan komt dit", zei hij, terwijl hij twee vellen papier van A4-formaat in de lucht hield. "Ongeveer 80 procent van deze brief is zwart gelakt. Ik kan dit verhaal moeilijk in een context plaatsen." Het weggelakte deel is volgens de advocaat van B. "vertrouwelijke communicatie".

12,5 jaar cel

Eerder veroordeelde de rechtbank in Maastricht Jos B. tot 12 jaar cel voor het seksueel misbruiken en ontvoeren van de 11-jarige Nicky Verstappen, met de dood tot gevolg. Ook kreeg hij er nog zes maanden bij voor het bezit van kinderporno.

B. had volgens de rechter weliswaar niet de bedoeling de jongen te doden, "maar het is wel een gevolg dat u kan worden toegerekend". Ook zou er genoeg bewijs zijn dat hij Verstappen seksueel zou hebben misbruikt. B. kreeg geen tbs opgelegd, omdat de kans hij opnieuw in de fout gaat klein wordt geacht.

Justitie had vijftien jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging geëist voor het misbruiken en doden van de 11-jarige jongen. Indien de rechtbank geen tbs zou opleggen, vroeg het OM achttien jaar cel.

'Altijd hetzelfde verhaal'

De advocaat van B. wil met het inbrengen van de verklaring laten zien dat de verdachte altijd hetzelfde verhaal heeft verteld. "We hebben lang getwijfeld over het delen van de kluisverklaring. Wat de doorslag heeft gegeven, is het gevoel dat we vanaf het begin hebben gehad: cliënt wordt zó slecht geloofd. Alles wordt met wantrouwen bekeken."

Aan het begin van de avond wordt de nieuwe strafeis van het Openbaar Ministerie bekend. Waarschijnlijk eist justitie niet opnieuw tbs met dwangverpleging, maar alleen een gevangenisstraf.

De vader van Nicky Verstappen zei tijdens een eerdere zitting dat geen enkele straf recht doet aan hun verdriet. "Wij krijgen Nick en ons leven er niet mee terug."