Van Gaal in rolstoel na ongelukkige val voor cruciale interland tegen Noren

Zodoende kwam Van Gaal voor de training van Oranje in Zeist aangereden in een soort golfkarretje, met assistent Henk Fraser als chauffeur. Zittend overzag hij de veldtraining, die geleid werd door de andere assistent, Danny Blind.

De bondscoach maakte zondagavond een ongelukkige val, nadat hij met zijn spelers en staf na de training terug naar het hotel was gefietst. Hij viel daarbij op zijn heup. Een operatie bleek niet nodig, zo bleek na onderzoek in het ziekenhuis. Maar de oefenmeester is wel aangewezen op hulpmiddelen als krukken en een rolstoel.

Luisteraars kunnen de wedstrijd volgen op NPO Radio 1 Langs de Lijn. En natuurlijk kun je ook op de hoogte blijven via het liveblog.

De beslissende WK-kwalificatiewedstrijd Nederland - Noorwegen is dinsdag vanaf 20.45 uur live te volgen op NPO 3 en de livestream op NOS.nl. De voorbeschouwing begint om 20.00 uur.

"Louis kan niet lopen en zit in een rolstoel", aldus een woordvoerder van de KNVB. "Hij wil er alles aan doen om de wedstrijd van dinsdag te halen".

Kwetsbare heup

In 2012 onderging Van Gaal al een heupoperatie, waarbij een kunstheup werd geplaatst. Later volgde nog een tweede operatie, omdat de heup meermaals uit de kom was geschoten.

De valpartij van zondag komt op een ongelukkig moment. Dinsdag moet Oranje in een lege Kuip een nederlaag zien te vermijden tegen Noorwegen. Alleen dan is kwalificatie voor het WK in Qatar een feit.