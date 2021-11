Van Gaal breekt heup voor beslissend duel met Noren: 'Maar met brein is niets mis'

Bondscoach Louis van Gaal zal bij de cruciale interland tegen Noorwegen dinsdagavond waarschijnlijk niet veel coachend langs de lijn te zien zijn. Althans, niet staand. De bondscoach maakte zondagavond een ongelukkige val, nadat hij met zijn spelers en staf na de training terug naar het hotel was gefietst. Hij viel daarbij op zijn heup. Een operatie bleek niet nodig, zo bleek na onderzoek in het ziekenhuis. Maar de oefenmeester is wel aangewezen op hulpmiddelen als krukken en een rolstoel. Zodoende kwam Van Gaal voor de training van Oranje in Zeist aangereden in een soort golfkarretje, met assistent Henk Fraser als chauffeur. Zittend overzag hij de veldtraining, die geleid werd door de andere assistent, Danny Blind.

'Veel pijn, maar brein werkt nog steeds' "Ik heb veel pijn, ja", verklaarde de bondscoach even later via een scherm op de persconferentie. "Elke beweging van mijn bekken veroorzaakt veel pijn. Daarom zit ik in een rolstoel. Lichamelijk gaat het niet goed, maar het brein werkt nog steeds." Dat bewees Van Gaal met zichtbaar plezier door een verhandeling over het breukje in de trochanter minor en de Latijnse namen van de betrokken heupbotten. "Ik heb ieder botje leren kennen bij de ALO in het eerste jaar. Dat komt nu goed van pas."

"Het ziet er niet uit, dat begrijp ik ook wel", vervolgde de 70-jarige coach. "Maar volgens mij is coaching verbaal en dat doe je met het brein. Ik heb alles gedaan wat ik normaal gesproken ook zou doen. Vandaag zat ik in een buggy en als ik op mijn fluitje blies, kwamen alle spelers om mij heen staan." Hoe hij dinsdag erbij zal zitten in De Kuip is nog niet duidelijk. Maar dat Van Gaal erbij zal zijn, lijdt geen twijfel bij de oefenmeester. "Ik weet dat daar een lift is, dus dat is een voordeel." Van Dijk: 'Ongeluk Van Gaal kan ons een extra boost geven' "Heel ongelukkig", zei aanvoerder Virgil van Dijk over het ongeluk van zijn bondscoach. "Het gebeurde gisteravond laat, hij is naar het ziekenhuis gegaan. We zijn heel blij dat hij nog steeds bij ons in het kamp is. Dit moet ons een extra boost geven. We doen dit voor onszelf en voor Nederland. En daar hoort Van Gaal ook bij".

Zelf was Van Dijk niet bij het ongeval met zijn bondscoach, maar hij werd als aanvoerder wel op de hoogte gehouden. "Het is natuurlijk heel ongelukkig, maar eigenlijk zijn we overgegaan tot de orde van de dag." Of de malheur van de bondscoach effect heeft op het duel met Noorwegen? "Ik kan niet in de toekomst kijken", aldus Van Dijk. "Hij zal erbij zijn en zijn zegje doen, zoals hij vandaag ook heeft gedaan." "Tijdens de training bleef hij in de buggy, maar wij zijn er omheen gaan staan en hebben goed geluisterd. Hij is fysiek geblesseerd, maar mentaal nog meer dan honderd procent gebrand om het WK te halen. En dat geldt ook voor ons." "Voor Van Gaal? Voor Nederland. En daar hoort Louis ook bij."

