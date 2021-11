Amber Brantsen verlaat NOS en stapt over naar 'F1-zender' Viaplay

Presentator Amber Brantsen vertrekt bij de NOS. Ze gaat naar betaalzender Viaplay, die vanaf komend seizoen de Formule 1-races in Nederland gaat uitzenden. Brantsen gaat voor Viaplay de studiouitzendingen presenteren rondom de Formule 1-races.

Brantsen is een groot Formule 1-fan. Ze was naast haar werk als presentator van de NOS Journaals, presentator van de NOS Formule 1-podcast.

Amber Brantsen noemt het een eer om de Formule 1-uitzendingen in Nederland te mogen presenteren. "De sport waar ik van hou is nog altijd aan het groeien en ik hoop dat we een nog breder publiek kunnen bereiken", zegt ze. "Samen met mijn Viaplay-collega's in andere landen kunnen we bovendien meer kanten van de Formule 1 laten zien dan ooit tevoren. Ik kan niet wachten tot het nieuwe seizoen begint!"

Aanstekelijk enthousiasme

De zender is blij met haar komst. "Door haar journalistieke achtergrond en nieuwsgierigheid zal Amber de kijkers op de juiste manier weten te boeien en informeren", zegt Marco Zwaneveld van Viaplay. "Ambers enthousiasme en passie voor de sport zijn aanstekelijk."

De 32-jarige Brantsen kwam als stagiaire binnen bij de NOS. Later werd ze onder meer nieuwslezer op de radio en presentator van het NOS Radio 1 Journaal. In 2017 maakte ze de overstap naar de televisiejournaals.

Viaplay is de betaalzender van het Zweedse bedrijf Nordic Entertainment Group, dat de rechten vanaf komend seizoen heeft. De Formule 1-races waren de afgelopen acht jaar te zien bij Ziggo. In die tijd nam de populariteit van de Formule 1 in Nederland enorm toe, door de successen van Max Verstappen.