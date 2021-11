Westen bezorgd: wat doet die groeiende Russische troepenmacht bij Oekraïne?

Begin deze maand kwamen ze naar buiten: satellietbeelden van treinen en vrachtwagens, beladen met tanks en raketten, niet ver van de Oekraïense grens in Rusland. De reacties op de toenemende militaire activiteit van de Russen laten zich raden: het Westen is bezorgd, vanuit het Kremlin klinken sussende woorden. Volgens Oekraïne staan er bijna 100.000 Russische manschappen relatief dicht bij de grens. Het is niet duidelijk hoeveel militairen daarvan er al waren en hoeveel er onlangs zijn bij gekomen. Amerikaanse functionarissen zeiden in mei dat 80.000 Russische troepen in de regio waren achtergebleven na een oefening in het voorjaar. Bronnen van CNN zeggen dat de militaire activiteit in het westen van Rusland ongebruikelijk is in deze tijd van het jaar. Militaire exercities zouden meestal in andere periodes van het jaar worden gehouden. Zaterdag was er overleg tussen de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken en zijn Franse ambtgenoot Le Drian over de situatie. De twee landen bekrachtigden ook hun inzet voor de "soevereiniteit en territoriale integriteit" van Oekraïne.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken - AFP

Een paar dagen eerder waarschuwde Blinken dat Rusland het niet moet wagen om Oekraïne binnen te vallen. "Dat zou een grote fout zijn", zei Blinken bij een bezoek van zijn Oekraïense collega aan Washington. Tegelijk probeert de VS de spanningen ook langs diplomatieke weg in de kiem te smoren. Eerder deze maand vertrok CIA-directeur Burns hoogstpersoonlijk naar Moskou, om duidelijk te maken dat Amerika de Russische bewegingen scherp in de gaten houdt. De Russische veiligheidschef ontkende in dat gesprek niet dat zijn land bezig was met het stationeren van militairen bij de Oekraïense grens, meldt CNN op basis van bronnen. Eerder zei het Kremlin nog over de satellietbeelden dat ze nep waren en "van lage kwaliteit".

Rusland-correspondent Iris de Graaf: "De situatie in het gebied is zeer gespannen na een recente Oekraïense drone-aanval op stellingen van pro-Russische separatisten in het oosten van Oekraïne. Rusland verzamelt wel vaker troepen bij de Oekraïense grens, om ze dan na een tijdje weer terug te trekken. Het is voor Moskou een manier om de situatie gespannen en instabiel te houden. Maar de nieuwste bewegingen van Russische militairen in het gebied komen op het moment dat het Kremlin een steeds hardere retoriek tegen Oekraïne aanhoudt. Vanuit Rusland is er veel kritiek op de westerse banden van Kiev en het Kremlin heeft meerdere malen de soevereiniteit van Oekraïne in twijfel getrokken. Ook de relatie tussen Moskou en de NAVO is bijzonder moeizaam. Rusland schortte vorige maand zijn missie bij de NAVO in Brussel op. Poetin waarschuwt bovendien regelmatig dat elke uitbreiding van de militaire infrastructuur van de NAVO op Oekraïens grondgebied een 'rode lijn' voor Moskou is die tot maatregelen zal leiden - spierballentaal richting Oekraïne én het Westen."

In de ogen van Blinken kan Rusland bovendien in relatieve rust aan de troepenopbouw werken door handig gebruik te maken van de internationale aandacht voor het migrantenconflict tussen Polen en Wit-Rusland. De blik op de paar duizend mensen die daar klemzitten zou afleiden van het Russische machtsspel langs de Oekraïense grens. Nog altijd dodelijke slachtoffers Oekraïne en Rusland zijn sinds de annexatie van de Krim in 2014 verwikkeld in een militair conflict. In de Oost-Oekraïense regio's Donetsk en Loegansk staan pro-Russische separatisten en het Oekraïense leger tegenover elkaar. De separatisten zouden daarbij steun krijgen van Rusland, Oekraïne krijgt hulp van de VS. Formeel geldt een staakt-het-vuren, maar over en weer vallen nog geregeld slachtoffers.

Een Oekraïense militair in een loopgraaf in het oosten van het land, foto uit september - AFP