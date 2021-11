Deelname Australian Open niet realistisch voor herstellende Federer

De kans is klein dat tennisser Roger Federer in januari meedoet aan de Australian Open. De inmiddels 40-jarige Zwitser is nog altijd aan het herstellen van een knieoperatie, die hij vlak na Wimbledon onderging.

"Hij herstelt niet meer zo snel als vroeger", liet zijn coach Ivan Ljubicic weten aan Sky Sports. "De Australian Open is op dit moment niet realistisch, de kans is heel klein dat hij daar gaat spelen."

De Australian Open zijn van 17 tot en met 30 januari 2022. Federer won het Australische grandslamtoernooi liefst zes keer. In 2004, 2006, 2007, 2010, 2017 en 2018 was hij de sterkste in Melbourne.

Nog geen afscheid

Federer kwam afgelopen zomer voor het laatst in actie. De twintigvoudig grandslamwinnaar strandde op het gras van Wimbledon in de kwartfinales. Enkele weken later moest hij weer een operatie aan een van zijn knieën ondergaan.

"Maar hij gaat zeker niet ineens afscheid nemen", wist Ljubicic te melden. "Hij wil weer meedoen op de baan. We zullen Roger volgend jaar weer zien, maar ik weet niet wanneer. Hij herstelt langzaam, maar hij heeft ook geen haast."