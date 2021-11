Ouders willen school uit 1880 niet opgeven en nemen hem over

Ouders van leerlingen van basisschool de Horsthoek in Heerde kopen samen het schoolgebouw op omdat ze het niet eens zijn met een voorgenomen verhuizing van de school. Vanmiddag wordt de laatste handtekening gezet bij de notaris.

Het is fantastisch", zegt Jos Groothedde, woordvoerder van de groep ouders, tegen Omroep Gelderland. "Nadat we de handtekening hebben gezet, is het echt definitief en kunnen we niet meer terug", lacht hij.

Met de krabbel komt er een eind aan een jarenlange strijd van de ouders om het schoolgebouw te behouden. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de school ging verhuizen naar een ander gebouw in Heerde, omdat het pand oud is en er asbest is gevonden.

Daar waren veel ouders het niet mee eens. "Mijn opa heeft hier nog op school gezeten, mijn oom en tante, en mijn zoons ook", zegt Groothedde. "Ik heb dus een emotionele band met deze school." Ook speelde voor de ouders mee dat de school van een buitengebied zou verhuizen naar een drukker gebied. De angst was dat kinderen dan bijvoorbeeld minder lawaai konden maken in de pauze.

Juridische rompslomp

Al in 1998 waren de eerste gesprekken tussen geïnteresseerde ouders en de gemeente over de toekomst van het inmiddels ruim 140 jaar oude schoolgebouw. Vorig jaar kwam er uiteindelijk een overeenkomst met de wethouder. Sindsdien zijn de betrokken partijen druk bezig geweest met de overname. "Het is niet eerder voorgekomen en er was juridisch veel onduidelijk", zegt Groothedde.

Het is onduidelijk hoeveel de ouders hebben betaald voor de school. In het contract staat in ieder geval dat de ouders een bedrag meekrijgen om asbest te verwijderen en andere hoognodige verbouwingen te bekostigen. Daarna zijn de ouders op zichzelf aangewezen. Ze gaan zich organiseren in een beheerstichting.

Voor de grote klussen gaan ze in ieder geval professionele bedrijven inhuren. "Maar als er een schilderklus is bijvoorbeeld, staan hier altijd genoeg ouders klaar. Dat is het voordeel van een kleine school, iedereen voelt zich betrokken."