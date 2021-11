Ahold Delhaize wil Bol.com over een jaar naar beurs brengen

Ahold Delhaize wil Bol.com naar de beurs brengen. De grootste webwinkel van Nederland moet in de tweede helft van volgend jaar een notering krijgen aan de beurs van Amsterdam. Het afgelopen jaar heeft het moederconcern gekeken naar de strategische mogelijkheden van Bol.com, zo staat in een persbericht dat is uitgebracht op een beleggersdag van Ahold Delhaize.

Door de beursgang hoopt Ahold Delhaize meer financieringsmogelijkheden te krijgen om Bol.com verder te laten groeien. Of de beursgang definitief doorgaat, is nog wel afhankelijk van "interne en externe factoren en van de marktomstandigheden". Hoeveel aandelen naar de beurs worden gebracht, is niet duidelijk, maar het is in ieder geval een minderheid. Ahold Delhaize zegt dat het in belangrijke mate controle wil houden over Bol.com.

Bol.com is actief in Nederland en België. Het bedrijf werd in 2012 overgenomen door Ahold. Bol.com had in 2020 een omzet van 4,3 miljard euro. Dat was 50 procent meer dan in 2019. Voor dit jaar rekent Ahold op een verdere omzetgroei tot 5,5 miljard. Het bedrijf profiteert van de coronacrisis, doordat mensen veel meer online zijn gaan shoppen.

Strategie Ahold

Ahold Delhaize kondigt verder aan dat het meer focus wil leggen op gezondheid en duurzaamheid. In 2040 moet het concern voor wat betreft de eigen activiteiten CO2-neutraal zijn. De doelstelling om de opwarming van de aarde tot 1,5 graad te beperken wordt onderschreven. Ceo Frans Muller noemt dat een ambitieuze doelstelling, waarvoor hard moet worden gewerkt, maar hij denkt dat het wel haalbaar is.

Beleggers zijn positief over de nieuwe koers. Het aandeel van Ahold Delhaize stond vanochtend een kleine 4 procent hoger dan vrijdag en is daarmee de grootste stijger.