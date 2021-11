Shell wil volledig Brits worden, kabinet 'onaangenaam verrast'

Shell wil op papier volledig Brits worden. Het concern gaat deze wijziging voorleggen aan zijn aandeelhouders, meldt het olie- en gasconcern in een persbericht.

Ook het hoofdkantoor, nu nog in Den Haag, wordt naar het Verenigd Koninkrijk verplaatst. Daar worden dan onder meer de vergaderingen van het bestuur en de directie gehouden. De huidige naam, Royal Dutch Shell, verandert in de nieuwe constructie naar Shell.

Banen

Volgens Shell moet de versimpeling van de structuur ervoor zorgen dat het bedrijf sneller en flexibeler kan opereren. Het bedrijf blijft ook gewoon in Nederland aanwezig.

Een aantal banen zal overgaan naar het Verenigd Koninkrijk. De CEO en de CFO vertrekken naar Londen, met minder dan tien leidinggevenden, meldt het bedrijf.

Het demissionair kabinet laat weten "onaangenaam verrast" te zijn met het besluit, waar het gisteren van op de hoogte werd gesteld. "We zijn in gesprek met de top van Shell over de gevolgen van dit voornemen voor banen, cruciale investeringen en duurzaamheid. Die zijn enorm belangrijk", zegt demissionair minister Stef Blok van Economische Zaken.