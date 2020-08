Formule 1-podcast #9: Wordt F1 zonder party mode wel weer een spannend feest?

"Voor de spanning is het een goed idee. Maar het geeft mij ook een dubbel gevoel want je straft ook de mensen die het goed doen. Maar de autosport moet spannend zijn, anders gaan de kijkcijfers naar beneden en wordt de sport minder waard."

De FIA wil nu de party mode, waarmee je tijdelijk je vermogen kunt opschroeven tijdens de kwalificatie, verbieden. Mercedes maakt daardoor de kwalificatie een voorspelbaar schouwspel. Dekker twijfelt of dat een goed idee is van de FIA.

De Formule 1-podcast van deze week staat vooral in het teken van de teruggekeerde dominantie van Mercedes, de boordradio van Max Verstappen en de party mode. Presentatrice Amber Brantsen praat erover met NOS-verslaggever Louis Dekker, autocoureur en simulatie-expert Rudy van Buren en oud-coureur Jan Lammers.

Ook Van Buren is niet overtuigd van het afschaffen van de party mode. "Op zaterdag is het eerlijker, maar ze vergroten het probleem op de zondag. Het afschaffen van de party mode zorgt ervoor dat de motor tijdens de race op de beste race-standen kan rijden. Het voelt een beetje als het ene gat vullen met het andere. Maar het hele gat is niet weg."