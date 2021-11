Wekdienst 15/11: virtuele top Biden en Xi Jinping • EU beslist over sancties Wit-Rusland

Eerst het weer: het blijft rustig en bewolkt. In de loop van de middag valt er soms lichte regen en loopt de temperatuur op naar 7 graden. De wind komt uit het oosten en is overwegend zwak. Morgen grotendeels hetzelfde weerbeeld als vandaag.

De operatie is onderdeel van een onderzoeksproject waarin wordt gezocht naar een betrouwbaar alternatief voor donorharten. Daar is in Nederland een groot tekort aan. Ook kan het kunsthart mensen helpen die de transplantatie van een donorhart niet zouden overleven.

Voor het eerst is in Nederland succesvol een kunsthart geïmplanteerd bij een patiënt met zeer ernstig hartfalen. Dat is gebeurd door specialisten van het UMC Utrecht. De proefpatiënt, een man van 54, maakt het goed. Hij was binnen twee dagen van de intensive care.

En dan nog even dit:

Het Afghaanse mannenvoetbalelftal van de Nederlandse bondscoach Anoush Dastgir (31) is begonnen aan zijn trainingskamp. Het is de eerste keer dat ze samen zijn sinds de Taliban in augustus de macht in Kabul grepen.

Morgen oefent Afghanistan tegen Indonesië, een interland waarbij spelers het volkslied zingen en de Afghaanse nationale vlag dragen. Dat zal niet de vlag zijn van de Taliban en dat heeft mogelijk gevolgen.

"Het kan zijn dat wij niet langer welkom zijn in Afghanistan, terwijl bijna iedereen daar nog familie heeft wonen", zegt Dastgir. "Dat is heel heftig, maar wij hebben het geluk gehad dat we konden vluchten, en hebben het goed. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de mensen die het nu moeilijk hebben. Als ik hierna niet meer bondscoach mag zijn, kan ik in elk geval met opgeheven hoofd vertrekken."