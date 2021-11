Doelman Scherpen gelukkig in Brighton: 'Maar speel liever voor meer dan 400 man'

"Natuurlijk is het een grote stap vanuit Nederland en zijn veel dingen anders. Maar ik ben samen met mijn vriendin en het bevalt ons goed. We hebben geen problemen gekend."

In Almere, na de gewonnen wedstrijd tegen de leeftijdsgenoten van Jong Bulgarije (3-1), vertelt de 21-jarige Scherpen dat hij helemaal gesetteld is aan de Zuid-Engelse kust. Afgelopen zomer verliet hij Ajax voor Brighton & Hove Albion, dat vijf miljoen euro voor hem betaalde.

Hij speelde nog geen minuut op het hoogste niveau in Engeland, maar verzekert dat hij het er uitstekend naar zijn zin heeft. Doelman Kjell Scherpen is even terug in Nederland, waar hij zich meldt bij Jong Oranje.

Scherpen moet voorlopig genoegen nemen met duels in het Onder 23 team van Brighton. "Ik speel daar waar het kan, want ik moet zorgen dat ik ritme houd. Al speel je natuurlijk het liefst op het hoogste niveau."

"Na mijn blessure mocht de andere reservekeeper die bekerwedstrijden spelen. Dat is jammer, want het zijn mooie momenten waar je je kan laten zien."

"Het plan was dat ik in eerste instantie de bekerwedstrijden zou gaan spelen. Maar in de eerste week raakte ik geblesseerd en lag ik er zes weken uit. Dan heb je een valse start", legt Scherpen uit.

Eerlijk is eerlijk. Scherpen had aan de vooravond van zijn transfer niet verwacht direct eerste keeper te worden bij de huidige nummer zeven van de Premier League. Afgelopen seizoen was hij immers derde keeper bij Ajax, achter André Onana en Maarten Stekelenburg. Mocht hij in Amsterdam zijn gebleven, was hij waarschijnlijk verhuurd.

Dat Scherpen het zo naar zijn zin heeft, komt mede door de aanwezigheid van Joël Veltman. De twee kennen elkaar van hun gezamenlijke tijd bij Ajax. Veltman vertrok in de zomer van 2020 naar Engeland en neemt zijn ploeggenoot bij de hand.

"We hadden al veel contact van tevoren toen de transfer in Nederland ter sprake kwam. Hij heeft ons heel goed opgevangen. We eten af en toe wat en als er wat is. kunnen we altijd bij hem terecht. Dat is een fijn gevoel als je in het buitenland komt."

"Zijn vrouw en mijn vriendin kunnen het ook goed met elkaar vinden. Dat is ook fijn, dan heb je gelijk een connectie. We zijn daar heel gelukkig."

400 man

Gelukkig of niet, Scherpen is naar Brighton gekomen om te spelen in het eerste. Mocht dat de komende periode niet aan de orde zijn, staat de doelman open voor andere opties.

"Ik wil zo veel mogelijk spelen bij Onder 23 en dan kijken we in de winter of verhuur een optie is of dat ik bij Onder 23 blijf spelen. Dat ligt ook aan de club. Bij Onder 23 zijn het leuke wedstrijden, maar je speelt voor 400 man in plaats van in een vol stadion. Je wordt ook beter van het spelen met een bepaalde druk."