Dodental Astroworld loopt op naar tien, 9-jarig jongetje overleden

Het dodental als gevolg van het gedrang op muziekfestival Astroworld in Houston is opgelopen naar tien. De 9-jarige Ezra Blount, die zwaargewond raakte tijdens het concert van hiphopartiest Travis Scott, is na ruim een week in coma bezweken aan zijn verwondingen, meldt de Amerikaanse nieuwszender ABC13.

In een interview met het Texaanse kanaal vertelt vader Treston dat zijn zoontje groot fan was van Travis Scott en dat hij met de jongen op zijn schouders achter de menigte was gaan staan om het concert rustig te kunnen volgen. Toen Scott het podium op kwam, begon het geduw en getrek en kwam hij ten val.

Treston raakte daarop buiten bewustzijn en zijn zoontje kwam daardoor op de grond terecht en werd vertrapt in de chaos. Eenmaal bij kennis kon Treston Ezra niet meer vinden. Na een zoektocht langs de eerste hulp op het festivalterrein en meerdere ziekenhuizen, hoorde hij van een politieagent dat zijn zoontje met ernstige orgaanschade was opgenomen.

Rechtszaken

Acht van de tien fatale slachtoffers overleden op de avond van het concert. Afgelopen woensdag overleed een negende slachtoffer: de 22-jarige studente Bharti Shahani, die kort na haar opname in het ziekenhuis al geen hersenactiviteit meer vertoonde.

Honderden mensen raakten gewond tijdens het optreden van Travis Scott en inmiddels zijn er tal van rechtszaken aangespannen tegen de festivalorganisatie en de artiest, onder meer omdat slachtoffers vinden dat zijn show niet snel genoeg is stilgelegd toen er paniek uitbrak in het publiek.