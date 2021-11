'De wissels van Koopmeiners en Gravenberch pakten helemaal verkeerd uit'

Het Nederlands elftal heeft plaatsing voor het WK in Qatar nog steeds in eigen hand. Komende dinsdag heeft de ploeg aan een gelijkspel tegen Noorwegen genoeg, maar de wijze waarop in Montenegro een 2-0 voorsprong uit handen werd gegeven was een pijnlijke ervaring voor Oranje.

De grote vraag is dan natuurlijk hoe het mogelijk is dat een vrijwel gewonnen wedstrijd en een WK-ticket in de laatste tien minuten werden verspeeld.

Aanvoerder Virgil van Dijk wees na afloop naar de positie van verdedigende middenvelder, die in zijn ogen niet goed bezet bleef. Op die plek begon Frenkie de Jong, maar in de slotfase stond daar Teun Koopmeiners.

"Koopmeiners viel verschrikkelijk in...", aldus Rafael van der Vaart. Ook Ryan Gravenberch maakte geen beste indruk als invaller. "De wissels pakten helemaal verkeerd uit."