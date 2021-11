Medvedev begint jacht op nieuwe ATP Finals-titel met winst op Hurkacz

In het vervolg trok Medvedev de partij al snel naar zich toe met vroege breaks in de tweede en derde set. Hurkacz had in de lange rally's weinig weerwoord en werd ook steevast verrast door de als altijd uitstekend retournerende Rus.

Daniil Medvedev heeft zijn eerste duel bij het eindejaarstoernooi ATP Finals gewonnen. De Rus had het in Turijn een set lastig tegen Hubert Hurkacz, maar de Pool kon zijn hoge niveau niet vasthouden en de titelverdediger wel: 6-7 (5), 6-3, 6-4.

Matteo Berrettini heeft in zijn eerste partij op de ATP Finals in Turijn tegen Alexander Zverev opgegeven. De Italiaan moest de strijd, voor eigen publiek, na het verlies van de eerste set staken met een buikspierblessure. Zverev had de eerste set in een tiebreak (9-7) naar zich toegetrokken en leidde in de tweede set met 1-0.