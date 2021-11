Servië en Spanje pakken WK-ticket, Portugal en Zweden naar play-offs

Servië heeft dankzij een knappe zege bij Portugal de eindronde van het WK bereikt. Cristiano Ronaldo en de zijnen hadden in groep A vanwege een beter doelsaldo aan een remise in eigen huis genoeg voor een WK-ticket, maar gingen in de slotfase met 2-1 onderuit tegen de directe concurrent.

Spanje liet zich in groep B niet verrassen door Zweden en stelde via een late 1-0 thuiszege de groepswinst veilig. En daarmee rechtstreekse kwalificatie voor het eindtoernooi van volgend jaar in Qatar.

Zowel Portugal als Zweden wacht nu een herkansing in de play-offs, waarin twaalf landen om drie WK-plekken gaan strijden.

Gretig

Portugal begon gretig aan het duel in het Estádio da Luz in Lissabon. Dat was Nemanja Gudelj, oud-speler van onder meer NAC, AZ en Ajax, kennelijk niet opgevallen. De in Nederland geboren middenvelder liet zich de bal ontfutselen door Bernardo Silva, waarna Renato Sanches vrij baan had naar het Servische doel en koelbloedig afrondde: 1-0.