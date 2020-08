NOS Voetbalpodcast #108: 'Kan Koeman het maken om naar Barcelona te gaan?'

"Ik denk dat Koeman bij zijn lijntjes eerst heel goed gaat aftasten of er iets gaat veranderen bij de club", reageert Roelfs. "Stap je niet in een zinkend schip?"

In de NOS Voetbalpodcast bespreekt Arno Vermeulen samen met zijn voetbalcollega's de afgelopen voetbalweek. Dit keer gaan Jeroen Elshoff, Jan Roelfs en Arman Avsaroglu in op het nieuws dat bondscoach Ronald Koeman topkandidaat zou zijn om trainer van Barcelona te worden.

Vermeulen werpt de vraag op of Koeman het kan maken richting de KNVB en zijn belofte die hij maakte om tot en met het EK te blijven.

Roelfs: "In het voetbal kun je zeggen wat je wilt, maar daar gelden gewoon andere wetten. Als hij voor zichzelf vindt dat hij het moet doen, gaat hij het doen."

'Wat valt er te winnen?'

Avsaroglu twijfelt of Koeman het moet doen. "Het is zijn droom, maar als je ziet wat er nu allemaal mis is bij die club. Wat valt er te winnen daar?"

Ook wordt er gesproken over de mogelijke transfer van Luis Suárez naar Ajax, de spectaculaire kwartfinales in de Champions League en de rol van Frenkie de Jong bij Barcelona.