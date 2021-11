Hamilton: 'Misschien wel beste weekend in mijn carrière'

Niets was echter minder waar. Hamilton domineerde de eerste vrije training en was veruit de snelste in de kwalificatie voor de sprintrace. Een diskwalificatie vanwege een niet toereikende achtervleugel zorgde ervoor dat hij achteraan moest starten bij de sprintrace waar hij op imponerende wijze vanaf de twintigste naar de vijfde plaats reed.

Lewis Hamilton maakte met een indrukwekkende serie prestaties tijdens de Grote Prijs van Brazilië het WK in een klap weer een stuk spannender. Na de zege van Max Verstappen in Mexico een week geleden, was vooraf de verwachting dat de GP van Brazilië ook goed in het straatje van Red Bull zou passen.

"Het was niet makkelijk om binnen DRS-afstand te komen en zelfs als mij dat lukte, zat ik te ver weg om iets uit te kunnen halen." Uiteindelijk wist Hamilton zijn rivaal alsnog in te halen. "Het was leuk, zo moet de strijd om een wereldtitel zijn."

"Na alle ellende was het voor mij een kwestie van alles loslaten en mij richten op naar voren vechten", vertelde de Brit na afloop. "Ik wist niet wat er allemaal mogelijk was. Ik gaf echt alles en dit is zeker een van de beste weekenden uit mijn carrière, misschien wel het beste ooit."

"Ik kon zien dat Lewis op een bepaald moment achter mij zat en flink veel snelheid had. Het was erg moeilijk om dat te pareren, maar uiteindelijk waren we net wat te langzaam", was de verklaring van Verstappen na afloop.

Met nog drie races te gaan is de strijd om de wereldtitel weer helemaal open. Verstappen heeft nog een voorsprong van veertien punten, maar Hamilton blijft strijdbaar. "Dit jaar is zo moeizaam voor ons. Na de zomerbreak in augustus hadden we verwacht sneller te zijn, maar dat waren we niet. Daarna kwamen we niet goed voor de dag, we waren echt aan het worstelen."

"Met negentien punten achterstand kwamen we hier met het idee om het gat te dichten. Met al die straffen die we kregen, kun je denken dat het over is. Maar niets is onmogelijk als je je ertoe zet. We bleven positief denken en gingen er volle bak in."

Verstappen zelf verwacht nog een verhitte strijd de komende tijd. "Ik sta nog voor in de strijd om het WK en ieder weekend kan weer anders zijn. Dan zijn wij weer de betere en dan Mercedes weer. Het gaat al het hele jaar zo. Ik stond voor, kwam op achterstand en sta nu weer voor. Er kan nog van alles gebeuren."