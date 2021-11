Zeker 20 doden in Burkina Faso door aanslag jihadistische strijders

Negentien leden van de militaire politie in Burkina Faso en één burger zijn omgekomen bij een aanval door jihadistische milities, zegt de minister van Veiligheid. 22 mensen zouden de aanslag hebben overleefd. De minister spreekt van een "laffe en barbaarse aanslag".

Persbureau Reuters meldt zelfs dat het om zeker dertig omgekomen militairen gaat en dat het dodental nog kan oplopen, wat het een van de dodelijkste aanslagen zou maken op het leger in het West-Afrikaanse land.

Goudmijn

De aanslag was bij een militaire post bij Inata, een goudmijn in het noorden van het land, nabij het drielandenpunt met Mali en Niger. In dit gebied is de laatste jaren steeds vaker sprake van bloedig geweld door jihadisten, die banden hebben met terroristische organisaties als Al-Qaida en Islamitische Staat. Twee dagen terug zijn er volgens de regering nog zeven agenten zijn omgekomen bij een andere aanslag.

Troepen van onder meer Frankrijk, Niger en Mali zijn in het gebied gestationeerd om de opkomst van het islamitisch extremisme de kop in te drukken. Honderden burgers zijn door het geweld om het leven gekomen, ruim een miljoen mensen zijn volgens de Verenigde Naties gevlucht naar andere gebieden in het land. Nog eens 38.000 Burkinezen zijn naar buurlanden gevlucht om aan het bloedvergieten te ontkomen.