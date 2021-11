Astrid Holleeder bezocht Peter R. de Vries in het ziekenhuis

Astrid Holleeder heeft de vermoorde misdaadjournalist Peter R. de Vries in het ziekenhuis bezocht na de aanslag op diens leven in juli. Dat zei ze in RTL Boulevard in een gesprek naar aanleiding van de verjaardag van De Vries, die vandaag 65 zou zijn geworden.

Holleeder wordt zo ernstig bedreigd dat ze zwaar wordt beveiligd en volledig anoniem door het leven gaat. Ze was goed bevriend met Peter R. de Vries sinds de moord op Cor van Hout in 2003, de man van haar zus Sonja en net als haar broer Willem een van de ontvoerders van biermagnaat Freddy Heineken.

De Vries zorgde na de dood van Van Hout voor diens kinderen en kreeg een sterke band met de zussen Holleeder. Hij heeft hen geholpen om naar het Openbaar Ministerie te stappen, belastend materiaal te verzamelen over Willem Holleeder en voor de rechter te getuigen tegen hun criminele broer.

Vechter

De avond dat De Vries werd neergeschoten in de binnenstad van Amsterdam was Astrid Holleeder als een van de eersten op de hoogte, zegt ze. Zij en De Vries belden vaak om elkaars veiligheid in de gaten te houden en ze kreeg een telefoontje van haar neef dat er iemand was neergeschoten bij de Leidsestraat. Haar beveiliger wist te vertellen dat het Peter R. de Vries was.

"We hebben geluk gehad dat we Peter nog hebben mogen zien in het ziekenhuis", zegt Astrid Holleeder. "Daar zijn we heel dankbaar voor. Dat we hem nog een kus hebben gegeven. Toen hebben wij toch gehoopt dat hij er nog bovenop zou komen, juist omdat hij zo'n vechter was."

Vuurwerk afsteken

Holleeder was met haar beveiligers ook aanwezig bij de uitvaart van De Vries in theater Carré in Amsterdam. Ze noemt het "een prachtig eerbetoon". "Ik denk niet dat het mooier had kunnen zijn. Hartverwarmend om te zien hoeveel mensen om hem gegeven hebben."

Voortaan zal ze met haar familie vuurwerk afsteken op de verjaardag van De Vries om hem te herdenken. Dat deden ze ook altijd op de verjaardag van haar vermoorde zwager Cor van Hout. "De dood scheidt ons niet, we zijn voor altijd samen."