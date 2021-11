Van Barneveld houdt zicht op achtste finales op Grand Slam of Darts

Raymond van Barneveld maakt nog kans op de achtste finales van de Grand Slam of Darts. De 54-jarige Nederlander was in zijn tweede groepswedstrijd veel te sterk voor de Engelsman Joe Davis: 5-0.

Heel verwonderlijk was dat overigens niet. Davis verdiende dit seizoen niet genoeg prijzengeld voor een plekje op de PDC-ranking, die 175 darters telt en waarvan de twee nummers laatst slechts 500 pond bijeen gooiden.

Daarnaast kampt de 24-jarige Davis, die vorig jaar wel de finale van het jeugd-WK haalde, met een tenniselleboog. Die zorgde ervoor dat hij in de vijf weken voorafgaand aan de Grand Slam of Darts niet in staat was een dartpijl te gooien.

Eén 180'er

Van Barneveld startte prima en koerste af op een simpele zege in de eerste leg, maar bij het uitgooien haperde de motor met vier gemiste checkouts. Davis had kunnen profiteren, maar deed dat niet. Hij miste twee checkouts, waarna 'Barney' de leg alsnog naar zich toetrok.

Daarna kwam de zege voor Van Barneveld geen moment meer in gevaar. Na een finish van 121 in de vierde leg gooide de Nederlander in de vijfde en laatste set zijn enige 180'er, waarna hij zijn eerste checkout gelijk benutte.