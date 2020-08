Utrechtse burgemeester na relweekend: 'Daders hard aanpakken'

De jongeren die afgelopen weekend ongeregeldheden veroorzaakten in de Utrechtse wijken Overvecht en Kanaleneiland, moeten volgens waarnemend burgemeester Peter den Oudsten hard worden aangepakt.

De Oudsten onderbrak vanwege de onrust zijn vakantie, hij keerde gisteren terug. "Als er rellen zijn in de stad waar je burgemeester van bent, is je vakantie goed vergald", zegt hij tegen RTV Utrecht.

Vrijdagavond en -nacht veroorzaakten zo'n 250 jongeren rellen in de wijk Kanaleneiland. Er werd met vuurwerk gegooid, een winkelpui werd vernield en er werden bushokjes gesloopt. Ook werd een auto in brand gestoken. Achttien mensen werden opgepakt.

Zaterdagavond gooiden jongeren in de wijk Overvecht met stenen, vuurwerk en fietsdynamo's naar de politie. Een agent raakte hierbij lichtgewond. Locoburgemeester Lot van Hooijdonk kondigde een noodbevel af en de ME werd ingezet. Zo'n 25 mensen werden gearresteerd. Dertien relschoppers kregen een gebiedsverbod.

Gisteravond rustig

Gisteravond liep het niet opnieuw uit de hand. "Gelukkig maar, want dat had makkelijk kunnen gebeuren", zegt Den Oudsten. De burgemeester vindt het geweld en de vernielingen "absoluut niet kunnen".

De politie heeft volgens hem goed gehandeld. "Men heeft hard gewerkt om controle over de situatie te krijgen. Het is heel ingewikkeld om zoiets goed te doen. Als mensen uit zijn op rellen en confrontaties, is de kans groot dat het escaleert als de politie te snel ingrijpt."

Op sociale media verschenen donderdag al oproepen om naar Utrecht te komen om te rellen, maar volgens Den Oudsten waren de ongeregeldheden lastig te voorkomen geweest. "Het is vaak heel moeilijk in te schatten hoe serieus die informatie is. Als de politie op alles zou moeten ingaan wat een spoor van dreiging bevat, dan zou iedereen achter van alles aanlopen."

Oplossing

Van de jongeren die verantwoordelijk zijn voor de rellen in Overvecht en Kanaleneiland, is een deel bekend bij de instanties. Een aantal komt volgens de locoburgemeester uit de wijken zelf, waar veel mensen met een niet-westerse migratieachtergrond wonen.

Volgens Den Oudsten moet de oplossing voor de problemen in hun omgeving worden gezocht. "Als je mensen kansen biedt in het leven, is er minder kan op ontsporing. Als mensen een opleiding en goede opvoeding krijgen, is er meer kans dat een mens de goede kant opgaat."