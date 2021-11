Zorgen om tennisster Peng, die na beschuldiging van aanranding verdwenen lijkt

Waar is Peng Shuai? Van de 35-jarige Chinese tennisster is al enige tijd niets meer vernomen, nadat ze voormalig vice-premier Zhang Gaoli op het Chinese sociale medium Weibo van seksueel misbruik had beschuldigd.

De wereldtennisbond voor vrouwen WTA heeft zijn zorgen over de situatie van Peng geuit, de belangenbehartiger van de tennissters eist een onderzoek. In de tenniswereld is dit weekend de hashtag #WhereIsPengShuai in het leven geroepen.

Volgens Peng zou voormalig vice-premier Zhang haar tot seks hebben gedwongen. "Ik weet dat iemand van uw statuur, vicepremier Zhang Gaoli, zal zeggen dat u niet bang bent", schreef ze. "Maar hoewel het vergelijkbaar is met een mot die een vlam aanvalt, zal ik de waarheid over u vertellen."