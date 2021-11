ADO Den Haag bezorgt VVV vijfde nederlaag op rij, De Graafschap laat zege glippen

ADO Den Haag heeft in de eerste divisie een degelijke 2-0 overwinning op VVV-Venlo geboekt. Het duel moest voor lege tribunes worden gespeeld vanwege de coronaregels. ADO had de wedstrijd tegen VVV graag uit willen stellen, maar daarvoor gaf de KNVB geen goedkeuring.

VVV kon het de ploeg van trainer Ruud Brood nooit echt lastig maken en moest genoegen nemen met een nederlaag. ADO-middenvelder Sem Steijn zette na vier minuten spelen al de toon: op de rand van de zestien kon hij na twee kapbewegingen vrij schieten en passeerde hij VVV-doelman Delano van Crooij laag in de rechterhoek (1-0).

Bittere pil

In de tweede helft maakte ADO-aanvoerder Thomas Verheydt het vanaf elf meter af. Het is voor ADO de negende overwinning in de competitie, voor VVV juist de negende nederlaag.

Om het nog pijnlijker te maken: het is voor de ploeg van Jos Luhukay de vijfde nederlaag op rij. Een bittere pil voor VVV, dat op meer had gehoopt omdat de voortekenen goed leken: van de voorgaande vijf ontmoetingen in Den Haag, won ADO er slechts één.