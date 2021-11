Griekspoor sluit spetterend tennisseizoen af met achtste titel van het jaar

Tallon Griekspoor heeft zijn opmerkelijke tennisjaar afgesloten met alweer zijn achtste challengertitel van het seizoen. De pupil van coaches Raemon Sluiter en Dennis Schenk is al 26 wedstrijden op rij ongeslagen en klimt verder naar de 65ste plaats op de wereldranglijst.

In Bratislava rekende Griekspoor in de finale met 6-3, 6-2 af met de Hongaar Zsombor Piros. Vorige week werd hij al de eerste tennisser in de geschiedenis die zeven challengertoernooien (niveau onder de ATP-toernooien) in een jaar won, de teller eindigt dus op acht.

Grote toernooien

Met zijn ferme doorbraak in de tophonderd is Griekspoor voor komend jaar verzekerd van deelname aan de grote toernooien, waar veel meer punten te verdienen zijn. De laatste nederlaag van Griekspoor was bij de US Open tegen Novak Djokovic.

Ook Botic van de Zandschulp drong dit jaar met grote stappen de tophonderd binnen. Hij is vanaf maandag zelfs terug te vinden op de 57ste plaats van de wereldranglijst.