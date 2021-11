Forum-leider Baudet noemt ongevaccineerden 'de nieuwe Joden'

Forum voor Democratie-leider Baudet noemt mensen die niet gevaccineerd zijn "de nieuwe Joden". In een Twitterbericht schrijft hij dat de situatie van nu, door de coronamaatregelen, te vergelijken is met de jaren 30 en 40. Hij ziet "de wegkijkende uitsluiters" als nazi's en NSB'ers.

Gisteren zei Baudet op een bijeenkomst van zijn partij al dat de overheid door het vaccinatiebeleid de integriteit van het menselijk lichaam en daarmee een belangrijk grondrecht schendt. "Eén handtekeningetje van Hugo de Jonge. En Willem-Alexander heeft dat maar een beetje bekrachtigd, de slappe lul."

Baudet veroorzaakte in september, in het debat over Prinsjesdag, ophef omdat hij het in een tweet over de "holocaust" had gehad. Kamerleden zeiden dat het door de aanhalingstekens leek alsof hij vraagtekens had bij de moord op 6 miljoen Joden. Ook premier Rutte zei toen dat het "ongelofelijk gevoelig" kan liggen als de geschiedenis op "onnadenkende wijze" wordt aangehaald.

Baudet nam afstand van de kritiek en zei dat hij het woord als citaat had gebruikt en daarom aanhalingstekens had gebruikt.

Dinsdag praat de Tweede Kamer met het kabinet over de nieuwe coronamaatregelen. Het zal dan ook gaan over het mogelijke 2G-beleid, waarbij alleen mensen die gevaccineerd zijn of genezen van corona een QR-code voor toegang tot onder meer de horeca kunnen krijgen.