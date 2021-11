Russisch eigen doelpunt helpt Kroaten naar WK, herkansing Noord-Macedonië

De poulefase in de WK-kwalificatie in de Europese zone is in z'n afrondende fase beland en groep H was zondagmiddag de eerste die aan het slotakkoord begon. En dat leverde een heuse 'finale' op: Kroatië en Rusland tegenover elkaar in de wetenschap dat een van beide zich rechtstreeks voor de mondiale eindronde zou plaatsen, en passant de ander tot de play-offs veroordelend.

Kroatië heeft zich als vijfde Europese land verzekerd van een ticket voor het WK van volgend jaar in Qatar. In Split werd in groep H met 1-0 gewonnen van Rusland, dat door de nederlaag de koppositie verspeelde. De beslissing viel pas tegen het einde van de wedstrijd door een eigen doelpunt van de Russen.

Maar de toon was gezet: Kroatië nam Rusland stevig in de tang. Veel meer dan afstandsschoten, waarvan die van Marcelo Brozovic en Josip Juranovic het gevaarlijkst waren, leverde het overwicht echter niet op en omdat Rusland geen vuist kon - of wilde - maken, stuurde scheidsrechter Danny Makkelie beide elftallen met 0-0 stand de rust in.

Met twee punten achterstand na negen wedstrijden dienden de Kroaten in eigen huis te winnen om overwerk te vermijden. In de stromende regen had Andrej Kramaric de vice-wereldkampioen al na tien minuten op het juiste spoor kunnen brengen, ware het niet dat hij in vrije positie de bal recht in de armen van doelman Matvej Safonov kopte.

Meteen na de aftrap voor de tweede helft bleek hoe doorweekt de graszoden er inmiddels bij lagen. Een Russische pass smoorde in een plas, waarna Kramaric plots een schietkans kreeg. Mario Pasalic was even later dichter bij een doelpunt, maar ook hij kopte recht op de adequaat reagerende Safonov af. Dat overkwam in de zestigste minuut eveneens de even eerder ingevallen Bruno Petkovic.

De Kroaten vochten voor wat ze waard waren en verdienden ook wel de nagejaagde voorsprong op het steeds moeizamer bespeelbare veld. Die kwam er uiteindelijk via een gelukje. Borna Sosa zette tien minuten voor tijd voor, waarna de doorschietende bal via de knie van de met nummer 13 spelende Rus Fjodor Koedrjasjov het doel in rolde: 1-0.