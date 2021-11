Wüst grijpt naast medaille op 1.500 meter, Japanse Takagi pakt wereldbekergoud

Ireen Wüst heeft bij de wereldbekerwedstrijden schaatsen in Tomaszów net naast een podiumplaats gegrepen op de 1.500 meter.

De tweevoudig olympisch kampioene moest in de eerste internationale krachtmeting van het seizoen haar meerdere erkennen in de Japanse Miho Takagi, de Amerikaanse Brittany Bowe en Nadezhda Morozova uit Kazachstan.

Wüst, vijfvoudig wereldkampioene op de 1.500 meter, werd in een direct duel verslagen door Takagi. Met een tijd van 1.56,00 was de Japanse 0,6 seconden sneller dan Brittany Bowe, die na het goud op de 1.000 meter genoegen moest nemen met zilver. Wüst gaf 1,28 seconden toe op Takagi en eindigde als vierde.

De Jong zevende

Antoinette de Jong werd twee weken geleden Nederlands kampioen op de 1.500 meter in een persoonlijk record. In Tomaszów leek De Jong haar race tegen Bowe goed op te bouwen, maar in de slotronde lukte het haar niet om de sterke Amerikaanse voorbij te steken. Met een tijd van 1.57,58 werd De Jong zevende.

Irene Schouten, die in Polen al goud op de 3.000 meter en brons op de ploegenachtervolging veroverde, moest genoegen nemen met de achtste plaats (1.58,17).

Jorien ter Mors, de olympisch kampioen van 2014 op de 1.500 meter, reed in de B-groep naar de vierde tijd (2.00,32). Daarmee wist ze geen promotie naar de hoogste divisie af te dwingen.

