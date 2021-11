Gouddelver Schouten wint ook de massastart, Wüst naast podium op 1.500 meter

Eerder op de dag greep Wüst op de 1.500 meter net naast een podiumplaats. De tweevoudig olympisch kampioene op de schaatsmijl moest in de eerste internationale krachtmeting van het seizoen haar meerdere erkennen in de Japanse Miho Takagi, de Amerikaanse Brittany Bowe en Nadezhda Morozova uit Kazachstan.

Wereldkampioene Marijke Groenewoud reed in de slotfase nog een gaatje dicht voor haar ploeggenote en sprintte naar de vierde plaats. Vrijdag won Schouten ook de 3.000 meter in Polen en zaterdag veroverde ze met Antoinette de Jong en Ireen Wüst brons op de ploegenachtervolging.

Irene Schouten heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Polen haar tweede gouden medaille van het weekeinde veroverd. Op de massastart was de Nederlandse schaatsster een klasse apart in de eindsprint.

Wüst gaf 1,28 seconden toe op Takagi en eindigde als vierde. "Ik vind 'het' gewoon niet op dit ijs. Dat is een slecht excuus, maar ik ben beter dan ik nu laat zien", reageerde Wüst, die zaterdag zesde werd op de 1.000 meter. De 35-jarige schaatsster rijdt in de rondte met een lichte liesblessure, waardoor het starten niet zo makkelijk gaat.

Wüst, ook vijfvoudig wereldkampioene op de 1.500 meter, werd in een direct duel verslagen door Takagi. Met een tijd van 1.56,00 was de Japanse 0,6 seconden sneller dan Bowe, die na het goud op de 1.000 meter genoegen moest nemen met zilver.

"Het is pas november. Ik moet gewoon zorgen dat het (de liesblessure, red.) volgende week minder is en dat ik dan weer mee kan gaan doen om de winst", aldus de succesvolste Nederlandse olympiër aller tijden.

Druk weekeinde

Antoinette de Jong werd twee weken geleden Nederlands kampioen op de 1.500 meter in een persoonlijk record. In Tomaszów leek De Jong haar race tegen Bowe goed op te bouwen, maar in de slotronde lukte het haar niet om de sterke Amerikaanse voorbij te steken. Met een tijd van 1.57,58 werd De Jong zevende.

Schouten had een druk weekeinde in Polen; ze reed zondag ook de halve finale van de massastart én de 1.500 meter, waarop ze genoegen moest nemen met de achtste plaats (1.58,17).

Over het algemeen hield Schouten een goed gevoel over aan haar optreden in Polen. "Ik begin met goud en eindig met goud. Ik moest me wel elke keer weer opladen, dat is wel moeilijk. Maar ik word er ook weer sterker van", aldus de 29-jarige schaatsster.

