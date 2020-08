Podcast De Dag: hoe Willie Wartaal werd gevormd door ontdekking in slavenregister

Hoe is het om te ontdekken dat je voorouders tot slaaf gemaakt waren? En om erachter te komen hoe zij leefden? Vandaag worden de Curaçaose slavenregisters online gezet; je hoeft dus niet meer fysiek naar het Nationaal Archief op Curaçao om ze in te kunnen zien.

Het geeft mensen de gelegenheid om te grasduinen in het verleden. Maar het ontdekken van iets heftigs over je eigen familie kan ook emotioneel en confronterend zijn, ondervond Olivier Locadia, beter bekend als rapper Willie Wartaal toen hij twee jaar geleden voor het tv-programma Verborgen Verleden op zoek ging naar zijn roots.

In podcast De Dag blikt hij terug en vertelt hij hoe die confrontatie met het verleden van zijn voorouders hem vormt, onder andere op muzikaal gebied. Coen van Galen van de Radboud Universiteit Nijmegen is projectleider vanuit Nederland en hielp bij de digitalisering van de slavenregisters. Hij ziet ook een breder maatschappelijk belang om dit onderdeel van de Nederlandse geschiedenis in kaart te brengen.

Deze aflevering van De Dag kun je hier beluisteren. Bevalt het? Vergeet je dan niet te abonneren.