Noorse bondscoach over duel met Oranje: 'Dit wordt de wedstrijd van het jaar'

Noorwegen kwam zaterdag niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Letland en leek daardoor zijn kansen te vergooien. Maar omdat Oranje in en tegen Montenegro plots een 2-0 voorsprong weggaf in de slotfase, biedt een zege in De Kuip voor de Noren perspectief.

"We maken nog altijd kans, maar Turkije was denk ik het meest blij met het resultaat van Nederland en dat van ons. We zullen zien wat er gebeurt. We weten dat we een erg goed team gaan treffen met wereldsterren en zullen op de toppen van ons kunnen moeten spelen."