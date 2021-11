Nederlandse mannen heersen wel op 1.000 meter: Otterspeer, Krol én Nuis op podium

Regerend wereldkampioen Kai Verbij bleef wel met lege handen achter. Hij moest met 1.09,14 genoegen nemen met de zevende plaats. Merijn Scheperkamp werd met 1.09,88 dertiende. Wereldrecordhouder Pavel Koelizjnikov meldde zich na twee dramatische 500 meters af voor de 1.000 meter.

Bijrol op 500 meter Eerder op de dag speelden de Nederlandse mannen op de 500 meter nog een bijrol, net als in de eerste omloop op vrijdag. De Japanner Tatsuya Shinhama won de tweede omloop in Tomaszów. Met 34,69 was hij 0,03 seconden sneller dan wereldkampioen Laurent Dubreuil. Het 21-jarige Japanse talent Wataru Morishige veroverde met 34,74 zijn eerste wereldbekermedaille: brons.

Verbij zevende op tweede 500 meter, Japanner Shinhama wint in Polen - NOS

Verbij, vrijdag de beste Nederlander op de achtste plaats, was ook bij de tweede 500 meter de sterkste Nederlander. Met een tijd van 34,91 eindigde de Nederlands kampioen als zevende. Hein Otterspeer werd met 34,93 achtste. De Chinees Tingyu Gao maakte vrijdag grote indruk door de eerste 500 meter te winnen in een razendsnelle tijd (34,26) en de snelste opening ooit (9,32). In de tweede omloop lukte dat hem niet nog een keer. Zijn opening was met 9,39 opnieuw sterk, maar na meerdere misslagen eindigde Gao met precies dezelfde tijd als Otterspeer als achtste.

N'tab twee keer veertiende Dai Dai N'tab stelde twee dagen geleden al teleur met een tijd boven de 35 seconden. Bij zijn tweede poging lukte het de winnaar van brons bij de laatste WK opnieuw niet om die grens te slechten. N'tab eindigde met 35,11 als veertiende, net als vrijdag. "Teleurstelling wil ik het niet noemen. ik ben gewoon meer gefrustreerd dat ik mijn niveau niet haal. Je moet er na het NK en trainingen altijd weer een beetje inkomen, maar dit zit wel heel ver van mijn niveau af", reageerde N'tab, die na de eerste 500 meter van schaatsschoenen wisselde. "Zo is er niks aan natuurlijk. Volgende week naar Stavanger. Daar ga ik gewoon het beste eruit halen", bleef N'tab positief.

N'tab twee keer veertiende op 500 meter: 'Zo is er niks aan natuurlijk' - NOS

Scheperkamp werd vrijdag bij zijn wereldbekerdebuut in de A-groep negende met 34,94. Dit keer klokte hij 35,11 op de 500 meter, waarmee hij als vijftiende eindigde. De laatste dag van de wereldbeker in Polen is live te volgen via deze livestream, NPO 1 en NPO Radio 1. Bekijk het programma hieronder.

Het schaatsprogramma in Tomaszów op zondag - NOS