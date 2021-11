Nederlandse mannen heersen in Polen wel op 1.000 meter en ploegenachtervolging

De Nederlandse mannen hebben op de slotdag van de wereldbeker schaatsen in het Poolse Tomaszów twee gouden medailles veroverd. Hein Otterspeer won de 1.000 meter en op de ploegenachtervolging pakten Sven Kramer, Marcel Bosker en Patrick Roest het goud. Otterspeer reed een ijzersterke race en was met 1.08,67 - een baanrecord - 0,02 seconden sneller dan Thomas Krol, die het zilver pakte. Olympisch kampioen Kjeld Nuis veroverde het brons met 1.08,83.

Ouderwets 1-2-3'tje op 1.000 meter: Otterspeer wint, voor Krol en Nuis - NOS

Kramer, Bosker en Roest werkten uitstekend samen op het slotnummer van het eerste wereldbekerweekeinde van het jaar. De drie ploeggenoten van Jumbo-Visma reden in een direct duel met olympisch kampioen Noorwegen naar 3.44,56. Daarmee waren ze 1,19 seconde sneller dan Canada, dat het zilver pakte op de ploegenachtervolging. De Canadezen waren op weg naar de beste tijd, totdat de derde man Connor Howe het tempo van Ted-Jan Bloemen en Jordan Belchos niet kon volgen in de slotfase. Het brons ging naar Japan. Revanche Irene Schouten veroverde vlak voor de ploegenachtervolging het goud op de massastart. Na de tegenvallende prestaties van de Nederlandse schaatsers in Polen zag het er in de laatste uren van de wereldbeker daardoor een stuk zonniger uit voor de oranje-equipe. Zaterdag zei Nuis zich nog "diep te schamen" na een deceptie op de 1.500 meter, waarop Nuis met een zesde plaats de beste Nederlander was. Ook Krol was na een zestiende plaats gebrand op revanche op de 1.000 meter. Voor Otterspeer was het zijn eerste internationale overwinning op de 1.000 meter sinds 2013, toen hij zegevierde in Calgary. "Ongelooflijk hè, bijna 10 jaar verder. Het werd een keer tijd", reageerde de 33-jarige Otterspeer. Bekijk het interview met Otterspeer hieronder.

Otterspeer wint voor het eerst sinds 2013 een 1.000 meter: 'Ongelooflijk hè' - NOS

Regerend wereldkampioen Kai Verbij bleef wel met lege handen achter. Hij moest met 1.09,14 genoegen nemen met de zevende plaats. Merijn Scheperkamp werd met 1.09,88 dertiende. Wereldrecordhouder Pavel Koelizjnikov meldde zich na twee dramatische 500 meters af voor de 1.000 meter.

Voor Kramer kwam er met het goud op de ploegenachtervolging toch nog een positief einde aan de wereldbeker in Polen. Vrijdag eindigde hij op de 5.000 meter met een tegenvallende tijd als negende in de B-groep. "Dat moet je even verwerken, dat zijn geen leuke momenten. Het lag niet in de lijn van het seizoen", zei Kramer daarover. "Ik ben blij dat ik nog zo'n rit kon rijden. Dit was en goede eerste ploegenachtervolging van het seizoen. Ik denk dat het beter kan en ook beter moet, maar ik denk dat we hier heel blij mee moeten zijn." Bekijk het interview met Kramer hieronder.

Kramer blij met goud op ploegenachtervolging, maar: 'Denk dat het beter kan' - NOS

Eerder op de dag speelden de Nederlandse mannen op de 500 meter nog een bijrol, net als in de eerste omloop op vrijdag. De Japanner Tatsuya Shinhama won de tweede omloop in Tomaszów. Met 34,69 was hij 0,03 seconden sneller dan wereldkampioen Laurent Dubreuil. Het 21-jarige Japanse talent Wataru Morishige veroverde met 34,74 zijn eerste wereldbekermedaille: brons.

Verbij zevende op tweede 500 meter, Japanner Shinhama wint in Polen - NOS

Verbij, vrijdag de beste Nederlander op de achtste plaats, was ook bij de tweede 500 meter de sterkste Nederlander. Met een tijd van 34,91 eindigde de Nederlands kampioen als zevende. Hein Otterspeer werd met 34,93 achtste. De Chinees Tingyu Gao maakte vrijdag grote indruk door de eerste 500 meter te winnen in een razendsnelle tijd (34,26) en de snelste opening ooit (9,32). In de tweede omloop lukte dat hem niet nog een keer. Zijn opening was met 9,39 opnieuw sterk, maar na meerdere misslagen eindigde Gao met precies dezelfde tijd als Otterspeer als achtste.

N'tab twee keer veertiende Dai Dai N'tab stelde twee dagen geleden al teleur met een tijd boven de 35 seconden. Bij zijn tweede poging lukte het de winnaar van brons bij de laatste WK opnieuw niet om die grens te slechten. N'tab eindigde met 35,11 als veertiende, net als vrijdag. "Teleurstelling wil ik het niet noemen. ik ben gewoon meer gefrustreerd dat ik mijn niveau niet haal. Je moet er na het NK en trainingen altijd weer een beetje inkomen, maar dit zit wel heel ver van mijn niveau af", reageerde N'tab, die na de eerste 500 meter van schaatsschoenen wisselde. "Zo is er niks aan natuurlijk. Volgende week naar Stavanger. Daar ga ik gewoon het beste eruit halen", bleef N'tab positief.

N'tab twee keer veertiende op 500 meter: 'Zo is er niks aan natuurlijk' - NOS

Scheperkamp werd vrijdag bij zijn wereldbekerdebuut in de A-groep negende met 34,94. Dit keer klokte hij 35,11 op de 500 meter, waarmee hij als vijftiende eindigde.