Motorsporticoon Rossi zwaait af met tiende plaats in Valencia, Bagnaia wint

Het tijdperk Valentino Rossi zit erop. De Italiaanse motorsporticoon is zondag als tiende geëindigd in zijn 432ste en laatste MotoGP-race. De overwinning ging naar Francesco Bagnaia.

Met zijn tiende plek in Valencia slaagde Rossi er zoals verwacht niet in zijn imponerende erelijst verder te verfraaien. De 42-jarige Italiaan beëindigt zijn carrière met 9 wereldtitels, 115 Grand Prix-overwinningen en 199 podiumplaatsen op het cv.

Rossi had zich ook als tiende gekwalificeerd voor de race in Valencia. Nadat hij door de echte Ronaldo, de Braziliaanse voetbaltopper van weleer, was afgevlagd, kreeg 'The Doctor' de een na de andere knuffel van collega-coureurs. (Sport)iconen als Roger Federer, Max Verstappen en Andrea Pirlo wensten hem per videoboodschap alle goeds.

Bagnaia en Martín wisselen positie

De winst in Valencia ging dus naar Bagnaia, die als tweede was gestart achter Jorge Martín. In de race waren de rollen omgedraaid en eindigde Martín achter de Italiaan op plek twee. De Australiër Jack Miller competeerde het podium, wereldkampioen Fabio Quartararo eindigde als vijfde.