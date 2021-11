Wetenschappers: Every Breath You Take is het ultieme doorsneelied

Wat is eigenlijk het beste lied om te draaien, op ieder moment van de dag? Het is een vraag waar vanwege de subjectiviteit rond muziek eigenlijk geen antwoord op te geven is. Toch deden Deense wetenschappers een poging. Ze analyseerden data uit ruim 150 miljoen streamsessies en kwamen afgelopen week in een wetenschappelijk artikel op de site van de Britse academie van wetenschappen, The Royal Society, met een antwoord: Every Breath You Take. Het nummer uit 1983 van The Police was meteen een hit en stond onder meer in de VS en het Verenigd Koninkrijk op 1. Geregeld keert het lied terug in lijsten met beste nummers aller tijden. De videoclip van het nummer:

In 2019 werd Police-zanger en -bassist Sting, die Every Breath You Take schreef, nog geëerd door de Amerikaanse auteursrechtorganisatie BMI. Het lied had namelijk You've Lost That Lovin' Feeling van The Righteous Brothers afgelost als vaakst gedraaide nummer op de Amerikaanse radio (meer dan 15 miljoen keer). Wetenschappers hebben nu dus een verklaring voor die aantrekkingskracht. Voor hun onderzoek gebruikten drie muziekwetenschappers van de universiteit van Aarhus openbare data van streamingdienst Spotify. Muziekvoorkeur verschilt per dagdeel Ze verzamelden zo een dataset met daarin bijna 4 miljoen unieke nummers. Die nummers kwamen uit honderden miljoenen streamsessies waarin tot maximaal twintig nummers werden beluisterd en maar weinig werd doorgespoeld, om er zo zeker van te zijn dat Spotify-gebruikers bewust naar de muziek luisterden. Na het analyseren van die gegevens zagen de onderzoekers duidelijke verschillen tussen muziekvoorkeuren op bepaalde momenten van de dag. In de ochtend blijken mensen bijvoorbeeld liever naar langzamere, energieke muziek te luisteren. In de middag verandert dat in een voorkeur voor snellere, hardere liedjes. In de avond blijkt muziek met een hoger tempo, waar ook op te dansen is populair.

Quote Het is boven alles gewoon een heel aangenaam, misschien zelfs een beetje een zoutloos nummer. Hoofdonderzoeker Ole Adrian Heggli