Dode na ongeval op A12 bij Zoetermeer

Bij een ongeluk op de A12 is iemand om het leven gekomen. De A12 is ter hoogte van Zoetermeer in de richting Den Haag afgesloten.

Volgens een fotograaf ter plaatse liep een vrouw de rijbaan op na een eerder ongeluk. "Vervolgens stak ze de andere rijbaan richting Den Haag over waar ze werd aangereden", meldt de fotograaf.

Op de weg staan een witte tent en zwarte schermen, meldt Omroep West. De politie doet onderzoek. De weg was urenlang in beide richtingen dicht, maar inmiddels zijn twee rijstroken richting Gouda weer vrijgegeven. "De rechterrijstrook blijft daar dicht in verband met het herstellen van de vangrail", aldus Rijkswaterstaat. "Richting Den Haag blijft de weg nog even dicht, maar deze hopen we snel vrij te geven."