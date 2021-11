Veelvraat Brand ook de beste bij wereldbekerwedstrijd veldrijden in Tábor

Lucinda Brand rijgt de zeges in het veldrijden aaneen. Brand was zondag de beste in de wereldbekerwedstrijd in het Tsjechische Tábor, nadat ze donderdag ook al de overwinning voor zich had opgeëist tijdens de Superprestigewedstrijd in Niel.

Pieterse ging er in de vierde ronde vandoor, sloeg een gaatje van een kleine tien seconden, maar kon haar voorsprong niet behouden. Brand en Denise Betsema sloten aan en gingen haar voorbij.

Brand simpelweg de beste

Brand nam de koppositie over en stampte flink op de pedalen, waarbij weer eens duidelijk werd dat de regerend wereld- en Europees kampioene én leidster in het wereldbekerklassement simpelweg de beste is in het vrouwenpeloton.

Op de finish had Brand drie seconden voorsprong op Pieterse en Annemarie Worst. Een minder groot gat dan bij haar zege vorig jaar, toen de nummer twee Ceylin del Carmen Alvarado liefst 24 seconden moest toegeven, maar ruimschoots genoeg.

Alleen aan kop

Met haar zege in Tábor gaat Brand alleen aan kop in het wereldbekerklassement. Betsema, die als vijfde eindigde, had tot zondag even veel punten, maar staat nu 19 punten achter haar landgenote: 187 om 168.