Van der Haar in topvorm pakt eerste wereldbekerzege in bijna 5 jaar, ook Brand wint

Lars van der Haar heeft in de wereldbekerwedstrijd in het Tsjechische Tábor nogmaals onderstreept in bloedvorm te verkeren. Een week nadat hij de Europese titel had gegrepen, was Van der Haar voor het eerst in bijna vijf jaar de beste in een wedstrijd in het wereldbekercircuit. Daarmee zorgde Van der haar voor een Nederlandse dubbelslag in Tábor. Lucinda Brand voegde enkele uren eerder bij de vrouwen nog maar eens een overwinning toe aan haar indrukwekkende erelijst. Van der Haar maakt tempo Van der Haar nam in de tweede ronde het initiatief door de koers hard te maken. Hij kreeg Toon Aerts, Quinten Hermans en Michael Vanthourenhout mee. Corné van Kessel en Eli Iserbyt sloten niet veel later aan. De vier Belgen en landgenoot Van Kessel moesten in het wiel van Van der Haar voortdurend op de tanden bijten. Toen Van der Haar na een kwartier op kop te hebben gereden de eerste plek overgaf, sloten prompt nog twee renners aan.

Vlam in de pan Drie ronden voor de meet sloeg de vlam vervolgens weer in de pan. Iserbyt waagde een aanval en ook Vanthourenhout perste er een charge uit, maar niemand kwam weg op het snelle parcours. Een ronde later waagde Iserbyt nog een poging. maar de ijzersterke Van der Haar was snel bij de Belg, nam de koppositie over en bleef tempo maken. Iserbyt kraakte en moest in de laatste van acht ronden passen, net als Hermans achter hem, waarna Van der Haar soeverein naar de finish reed. Van der Haar won daarmee zijn eerste wereldbekerwedstrijd sinds 22 januari 2017, toen hij de beste was in de GP Adrie van der Poel in Hoogerheide. Iserbyt eindigde als tweede, voor Hermans. Van Kessel ging als zevende over de streep, David van der Poel werd elfde. Iserbyt blijft koploper in het wereldbekerklassement, maar zag achter zich Van der Haar een mooie sprong maken, van plek vijf naar twee. Het verschil tussen beiden is nog wel groot: 205 om 154 punten. Brand countert Pieterse Brand, die donderdag ook al de overwinning voor zich had opgeëist tijdens de Superprestigewedstrijd in Niel, moest in de vrouwenwedstrijd een aanval van landgenote Puck Pieterse counteren.

Lucinda Brand - ANP