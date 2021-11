FC Twente wint met tien speelsters spectaculaire topper van Ajax

FC Twente heeft uitstekende zaken gedaan in de Eredivisie Vrouwen. De Tukkers stonden na zeventig minuten nog op een comfortabele 2-0 voorsprong, zagen de zege in de slotfase bijna door de vingers glippen, maar hielden door een heel laat doelpunt van Kerstin Casparij de drie punten in Enschede: 3-2. Het is flink stuivertje wisselen in de Eredivisie Vrouwen dit seizoen. Ajax pakte vorige week de koppositie over van Feyenoord en won zo ook de periodetitel. Door de nederlaag van zondagmiddag is Feyenoord, dat vrijdag won van Heerenveen, nu weer koploper voor FC Twente en Ajax.

Stand Eredivisie Vrouwen - NOS

In een lege Grolsch Veste was de openingsfase voor Ajax, maar het was FC Twente dat na een klein kwartiertje op voorsprong kwam. Renate Jansen nam een afgeslagen hoekschop op haar borst aan en punterde de bal achter keepster Regina van Eijk, die niet goed stond opgesteld. Ajax niet fris Ajax, dat vorige speelronde nog overtuigend met 5-1 won van PSV, was daarna zoekende. De ploeg van Danny van Schenkel speelde slordig en oogde niet fris. FC Twente had een licht overwicht in de eerste helft en kreeg kansjes, maar miste de overtuiging om de score verder uit te breiden. Na rust drukte FC Twente wel door. Casparij besloot om een vrije trap snel te nemen op de opstomende Kayleigh van Dooren, die op haar beurt Fenna Kalma bediende. De spits kapte de verdediging van Ajax uit en rondde koelbloedig af.

Marisa Olislagers (FC Twente) - ORANGE PICTURES