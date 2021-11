'Agent lekte 300 keer geheime info aan Twentse onderwereld'

Een agent uit Hengelo heeft meer dan 300 keer gezocht in vertrouwelijke politie-systemen voor Twentse criminelen. Een aantal keer deed hij dat in ruil voor drugs. Dat meldt RTV Oost op basis van politieonderzoek.

Volgens de regionale omroep bekeek de agent van april 2019 tot december 2020 namen, adressen, kentekens en observatieverslagen. De gegevens werden door een crimineel contact van de agent doorgespeeld via berichtendienst EncroChat. Meestal ging het om het inkijken van gegevens of politie-informatie over bekende personen uit de Twentse onderwereld.

Een account op EncroChat dat vaak berichten van het criminele contact kreeg, wordt volgens de politie gebruikt door een Enschedese crimineel die voorkomt in meerdere strafrechtelijke onderzoeken. De agent zou de echte naam achter het account tientallen keren door de politiesystemen hebben gehaald om te kijken welke info er over hem en zijn familieleden bekend is.

Drugs- en gokverslaving

De politie kwam de man op het spoor naar aanleiding van een omvangrijk EncroChat-onderzoek naar versleuteld berichtenverkeer tussen criminelen. De agent werd vorig jaar december aangehouden op verdenking van ambtelijke corruptie, schending van het ambtsgeheim en computervredebreuk.

Bij het doorzoeken van zijn woning vond de politie meerdere geopende en gevouwen 'envelopjes', die vermoedelijk waren gebruikt voor het verpakken van cocaïne. Ook werden her en der in het huis kladblokken gevonden, waarin hij aantekeningen maakte van namen die hij in de politiesystemen had opgezocht.

Bij zijn aanhouding gaf hij toe dat hij een drugs- en gokverslaving heeft. Ook zei hij inderdaad onbevoegd te hebben gezocht in de politiesystemen. "Ik kocht drugs bij twee broertjes uit Hengelo. Ik heb weleens een kentekenbevraging voor hen gedaan in ruil voor drugs. Ik sprak dan die jongens en dan wilden ze weten hoe ze in de systemen stonden. Ook checkte ik kentekens van auto's die bij hen voor de deur stonden."

Hij gaf toe dat hij zeker dertig keer in opdracht van anderen informatie heeft opgezocht in de politiesystemen. Ook zocht hij uit interesse wel eens naar informatie over bekende Enschedese criminelen.

Andere aanhoudingen

Uit het vertrouwelijke politiedossier in handen van RTV Oost blijkt dat de man meerdere problemen had. Zijn vrouw had hem verlaten en zijn kind was ernstig ziek. Vanwege de zorg voor dat kind zit hij sinds april 2019 thuis met speciaal verlof. Verder had hij geldzorgen, onder meer door een gokverslaving. Volgens omstanders was hij door zijn problemen aan de drugs geraakt en op die manier chantabel geworden.

Behalve de agent heeft de politie ook enkele mannen uit Enschede en Hengelo aangehouden, die de informatie van de agent zouden hebben gekocht. Zij beroepen zich op hun zwijgrecht en worden vrijgelaten. Hun advocaten onthouden zich van commentaar.

Het strafproces tegen de agent dient volgend jaar maart. Hij mag zijn strafproces in vrijheid afwachten, in verband met de ziekte van zijn zoontje. Zijn advocaat laat weten in verband met de vertrouwelijkheid niet te kunnen reageren.