Stiefvader verongelukte tiener: 'Groot raadsel hoe ze aan auto zijn gekomen'

Verslaggever Edwin van den Berg was ter plaatse in Helmond:

"Het is voor mij een groot raadsel", zegt Nick Dekkers, stiefvader van de omgekomen Levi (15). "Ze hebben ongetwijfeld van iemand iets stiekem meegenomen of geleend. Het is gewoon een kwajongensstreek", zei een zichtbaar aangeslagen Dekkers, terwijl hij de plek van het ongeluk bezocht.

Kort na middernacht botste de auto met daarin de jongens frontaal op een ambulance. Die had net een melding achter de rug en was, zonder patiënten, op weg naar een ambulancepost.

Drie jongens - twee uit Eindhoven en een uit Nuenen - overleden ter plekke. De situatie van de zwaargewonde vierde inzittende, een 15-jarige jongen uit Eindhoven, is volgens een politiewoordvoerder stabiel. De ambulancemedewerkers werden ter observatie opgenomen in het ziekenhuis.

Nick Dekkers werd afgelopen nacht wakker van het aanbellen van de politie, na een lange dag op de markt. Dekkers had eerder op de dag met zijn stiefzoon afgesproken dat hij rond 00.00 weer thuis zou zijn van een verjaardag. "En dan is opeens je zoon dood. Wat moet je dan nog doen? Wat moet je voelen? Ik weet het niet. Alles wat voor ons belangrijk was in het leven is ineens weg."

Voorbeeldjongen

Levi was volgens hem een "voorbeeldjongen". Dekkers: "Hij was zo'n lief manneke. Hij was volop bezig met school, hij hielp ons elke zaterdag en zondag mee met de viskraam. Hij was bevlogen van boksen en gebruikte geen alcohol of drugs."

De politie liet eerder vandaag weten ook nog te gissen naar hoe de jongens de auto in handen hebben gekregen. De joyriders zouden het voertuig op een normale manier hebben gestart, met een sleutel dus.

Een politiewoordvoerder zei dat de eigenaar van de auto inmiddels wel is achterhaald. De politie doet onderzoek naar de relatie tussen de jongens en de auto-eigenaar. Naast het wrak werd een fles lachgas gevonden. Ook de mogelijke rol van lachgas bij het ongeval wordt onderzocht.